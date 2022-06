Erneut brannte es am Wochenende im Wald bei Hainstadt: Am Sonntagnachmittag, gegen 16.40 Uhr, wurde das Feuer an der Landesstraße 3416, am Katzenbuckel hinter Hainburg und nahe der Tonkuhle, gemeldet. Die Kriminalpolizei Offenbach hat die Ermittlungen wegen Verdachts der Brandstiftung übernommen. Das Feuer hatte sich auf einer Fläche von etwa 5.000 Quadratmetern ausgebreitet. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Die L 3416 war zwischen Hainburg und dem Kreisverkehr zur Bundesstraße 45 bis etwa 21.30 Uhr voll gesperrt. Die Kripo bittet um Hinweise. Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

stru/Polizei Offenbach