Kripo ermittelt nach Küchenbrand in Schöllkrippen

Kurz vor 14.00 Uhr war bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Mitteilung über einen Brand in der Straße „Am Schießrain Als die Einsatzkräfte am Einsatzort eintrafen, waren Flammen und Rauch bereits deutlich zu erkennen. Die Feuerwehr bekam den Brand schnell unter Kontrolle, wodurch ein weiteres Ausbreiten verhindert werden konnte. Bei Brandausbruch befanden sich die Bewohner offenbar im Erdgeschoss des Hauses. Ein aufmerksamer Nachbar hatte das Feuer im ersten Stock entdeckt und die Familie gewarnt. Die Hausbewohner konnten sich dadurch selbstständig in Sicherheit bringen und blieben glücklicherweise allesamt unverletzt.

Wie das Feuer entstanden ist, ist Gegenstand der noch andauernden kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die Sachschadenshöhe dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mehrere zehntausend Euro belaufen.

dc/Polizei Unterfranken