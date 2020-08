Kripo ermittelt nach Garagenbrand in Karlstein

Nach ersten Erkenntnissen ist das Feuer in der Garage in der Walinesheimerstraße etwa gegen 08:45 Uhr ausgebrochen. Die örtlichen Feuerwehren aus Karlstein und Kahl waren schnell vor Ort und konnten glücklicherweise ein Übergreifen auf die angrenzenden Gebäude verhindern. Der Sachschaden an der Garage, die komplett abgebrannt ist, beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat noch vor Ort ihre Arbeit aufgenommen. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen versuchen sie nun, insbesondere die genaue Brandursache zu klären.

vd/Polizei Unterfranken