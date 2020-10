Kripo Aschaffenburg gelingt Schlag gegen Heroinhandel

Bereits seit mehreren Monaten stand der aus dem Landkreis Miltenberg stammende Beschuldigte im Fokus der Ermittlungen der Kripo Aschaffenburg. Als sich der 34-Jährige am Donnerstag vorletzter Woche, dem 24. September, gemeinsam mit dem 41-Jährigen in einem BMW auf den Weg in die Niederlande machte, blieben die Fahnder der Kripo den Männern auf den Fersen und unterzogen sie am nächsten Tag bei der Rückkehr in das Bundesgebiet einer Kontrolle. Dabei stellten die Beamten im Fußraum des Fahrzeugs mehr als 500 Gramm Heroin und rund 30 Gramm Kokain sicher. Außerdem fanden sich ein Pfefferspray und ein Messer im Auto. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich zusätzlich Anhaltspunkte dafür, dass der Fahrer des BMW wohl unter Drogeneinfluss stand.

Noch vor Ort wurden die Tatverdächtigen vorläufig festgenommen und am Freitag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser schloss sich dem Antrag der Staatsanwaltschaft an und erließ gegen beide Männer einen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des bewaffneten unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Im Anschluss kamen die Beschuldigten in zwei Justizvollzugsanstalten.

Die auch noch weiterhin andauernden Ermittlungen führt die Kripo Aschaffenburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft.

vd/Polizei Unterfranken/Staatsanwaltschaft Aschaffenburg