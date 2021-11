Kriminelle schlagen Scheibe ein und klauen Geldbörse

Weil Kriminelle die Scheibe eines roten Volkswagens einschlugen und im Anschluss eine Geldbörse erbeuteten, sucht die Polizei nach Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge machten sich die bislang Unbekannten an dem Wagen, der in der "Aubergenviller Allee" abgestellt war, am Samstag (13.11.) im Tatzeitraum zwischen 11 und 12 Uhr zu schaffen. Hieraus entwendeten sie eine Geldbörse, in der sich persönliche Ausweisdokumente und um die 150 Euro Bargeld befanden.

Sachdienliche Hinweise werden an das Kommissariat 41 bei der Polizei in Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 erbeten.