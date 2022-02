Kriminelle scheitern an Kirchentür

Ob sie an der Tür scheiterten oder bei ihrem kriminellen Vorhaben gestört wurden, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Verlässliche Angaben zum Schaden an der Tür können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gemacht werden. Zeugen oder Anwohner, die in diesem Zusammenhang, Verdächtiges beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Polizei Südhessen/mm