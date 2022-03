Kriminelle erbeuten Navis und Lenkräder in Eppertshausen

Eppertshausen (ots) - Bislang unbekannt Kriminelle erbeuteten in der Nacht zum Mittwoch (2.3.) aus mehreren Fahrzeugen die Lenkräder und Navigationsgeräte. In diesem Zusammenhang hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Ersten Ermittlungen zufolge, machten sie sich an drei Wägen, die in der Sudetenstraße, Taunusstraße und in der Straße "Im Failisch" abgestellt waren, zu schaffen. Neben einem Lenkrad, welches sie aus einem Mercedes ausbauten, entwendeten sie aus zwei Fahrzeugen des Herstellers "BMW" unter anderem das Lenkrad und die Navigationsgeräte. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Ob die Fälle im Zusammenhang zueinanderstehen, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden.

Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 21/22 in Darmstadt sind mit den Fällen betraut und nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Groß-Umstadt: Einbruch in Keller - Polizei sucht Zeugen

Groß-Umstadt (ots) - Nachdem Kriminelle in den Keller eines Mehrfamilienhauses im Adenauerring eingebrochen sind, sucht die Polizei nach Zeugen. Zwischen Montag (28.2.) und Mittwoch (2.3.) gelangten die Unbekannten unter Einwirkung von Gewalt ins Innere des Kellers. Im Anschluss durchwühlten sie den Keller und entwendeten unter anderem Kleidung. Der Schaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt. Sachdienliche Hinweise werden an das Kommissariat 41 bei der Polizei in Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 erbeten.

Groß-Umstadt: Nach Einbruch in Wohnhaus Zeugen gesucht

Groß-Umstadt (ots) - Ein Einfamilienhaus im Ziegelwaldweg rückte im Tatzeitraum zwischen Dienstag (1.3.) und Mittwoch (2.3.) in den Fokus Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten sie unter Gewalteinwirkung an einem Fenster ins Wohnhaus. Im Anschluss durchwühlten sie mehrere Räume und Schränke. Ob sie etwas entwendeten, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Einbruchsversuche in Roßdorf - Polizei sucht Zeugen

Roßdorf (ots) - Das kriminelle Vorhaben von bislang Unbekannten scheiterte bei zwei Wohnhäusern "Am Hühnerbusch" und im Ortsteil Gundernhausen in der Mozartstraße.

Ersten Ermittlungen zufolge machten sie sich im Tatzeitraum zwischen Dienstag (1.3.) und Mittwoch (2.3.) an Fenstern und Türen der Wohnhäuser zu schaffen. Diese hielten dem kriminellen Vorhaben stand, woraufhin die Unbekannten das Weite suchten. Dennoch entstanden Schäden, die auf mehrere Hundert Euro geschätzt werden. Ob die Fälle im Zusammenhang zueinanderstehen, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden.

Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 21/22 in Darmstadt sind mit den Fällen betraut und nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.