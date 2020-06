Kreuzwertheim: Unfallflucht geklärt

Eine Unfallflucht vom 02.06.2020 konnte nachträglich durch Ermittlungen der Polizei Marktheidenfeld geklärt werden. Am 02.06.20 wurde in der Zeit von 13:30 bis 15:00 Uhr ein in der Hauptstraße geparkter grauer Audi von einem unbekannten Fahrzeugführer angefahren und beschädigt. Dabei konnte grüner Fremdlack gesichert werden. Hinweise aus einer Anwohnerbefragung im unmittelbaren Umfeld des Unfallortes führten die Polizei schließlich auf die Spur des Verursachers, dem 84-jährigen Fahrer eines grünen VW Golf aus dem angrenzenden Main-Tauber-Kreis.

stru/Polizei Marktheidenfeld