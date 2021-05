Kreuzwertheim: Unbekannte brechen in Wohnwagen ein

In der Zeit zwischen dem 25. April und dem 16. Mai 2021 wurde in einen Wohnwagen eingebrochen. Dieser stand auf einem Stellplatz für Wohnwagen in der Kreuzstraße. Offensichtlich hatte der Eindringling auch dort genächtigt. Des Weiteren wurden zwei Campingstühle im Wert von 100 € mitgenommen. Der angerichtete Sachschaden beträgt 300 €. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.