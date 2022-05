Kreuzwertheim: Pärchen stiehlt Frau die Geldbörse

Zum Diebstahl einer Geldbörse kam es am Samstagnachmittag in einem Discounter in der Lengfurter Straße. Eine 69-jährige Frau kaufte dort in der Zeit von 15:15 bis 15:45 Uhr ein. Beim Bezahlen an der Kasse bemerkte sie das Fehlen ihrer Geldbörse und nahm an, diese verloren zu haben. Erst später erinnerte sie sich an eine Situation während des Einkaufs, bei der sie von einem Mann und einer Frau mit zwei kleinen Kindern bedrängt wurde. Die Frau vermutet nun, dass ihr dabei das Portemonnaie entwendet wurde und erstattete am Abend Anzeige bei der Polizei. Im Geldbeutel befanden sich neben Bargeld auch eine Scheckkarte. Bis es zur Sperrung der EC-Karte kam, waren bereits mehrere Abhebungen vom Konto der Geschädigten im Gesamtwert von knapp 4000 € erfolgt.

Der Mann und die Frau werden wie folgt beschrieben:

Beide schlank.

Der Mann sprach Deutsch mit ausländischem Akzent.

Er hatte kurze Haare und war dunkel gekleidet.

Die Frau hatte schulterlange, gewellte Haare,

trug Leggins und T-Shirt mit Bluse.

Die Kinder waren etwa 2 bis 3 Jahre alt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer hat in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht? Für die Polizei wäre insbesondere wichtig, welches Fahrzeug die Personen genutzt haben. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter Tel. 09391/9841-0.

Widerstand und tätlicher Angriff auf Polizeibeamte in Bischbrunn

Bischbrunn, Lkr. Main-Spessart Mit Widerstand und tätlichem Angriff wehrte sich am Montagabend, gegen 21:00 Uhr, ein 54-Jähriger gegen zwei Polizeibeamte. Diese hatten den Mann wegen mehrerer Haftbefehle aufgesucht und ihm diese eröffnet. Der Mann reagierte sofort aufgebracht und versuchte sich der Maßnahme zu entziehen. Bei der darauffolgenden tätlichen Auseinandersetzung erlitten alle Beteiligten leichte Schürfwunden. Der Mann wurde in eine Justizvollzuganstalt verbracht.

dc/Polizei Marktheidenfeld