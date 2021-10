Kreuzwertheim: Kollision im Kreisverkehr

Der 71-jährige Fahrer eines Nissan Qashqai wollte aus Richtung Marktheidenfeld kommend in den Kreisverkehr einfahren. Dabei übersah er einen sich bereits im Kreisel befindenden und vorfahrtsberechtigten Citroen C 4 und stieß mit diesem zusammen. Es wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt 3500 Euro.

Leicht verletzter Kradfahrer

Marktheidenfeld. Schürfwunden am linken Bein zog sich am Samstag, gegen 14:40 Uhr, der 17-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades zu. Er befuhr die Kreisstraße MSP 31 von Michelrieth kommend in Richtung Altfeld. Im dortigen Kreisverkehr verlor er aufgrund eines Fahrfehlers das Gleichgewicht und stürzte alleinbeteiligt. An seinem Zweirad entstand ein Schaden von etwa 1000 Euro.

Diebstahl von Kfz-Teilen - Täter verhaftet

Erlenbach. Zwei mutmaßliche Täter von Kfz-Teile-Diebstählen konnten am Sonntag auf dem Gelände eines Autohändlers "Am Bäuerleinsberg" festgenommen werden.

Aufgrund mehrerer Diebstähle von Fahrzeugteilen in den vergangenen Monaten wurde das Gewerbegebiet verstärkt bestreift. Dabei konnte gegen 19:00 Uhr beobachtet werden, wie ein weißer Sprinter mit ausländischem Kennzeichen, besetzt mit zwei Männern, auf das Firmengelände fuhr. Diese begaben sich dann zu einem Container mit Fahrzeugteilen und wurden daraufhin von der Streife festgenommen und mit zur Polizeiinspektion Marktheidenfeld genommen. Die beiden Männer im Alter von 50 und 27 Jahren sowie der benutzte Transporter konnten anhand der Videoaufzeichnungen zurückliegender Diebstähle identifiziert werden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen verbrachten sie auf Anordnung der Staatsanwaltschaft die Nacht in der Haftzelle. Sie sollen noch am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden.

vd/Polizei Marktheidenfeld