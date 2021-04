Kreuzwertheim: Geldbörse aus Einkaufskorb gestohlen

Erst an der Kasse beim Bezahlen anderer Waren bemerkte sie, dass ihre Geldbörse fehlt und sie diese offensichtlich hatte liegen lassen. Trotz sofortiger Suche war das Portemonnaie aber nicht mehr auffindbar. Von Zeugen erfuhr die Frau, dass wohl eine andere unbekannte Frau den Geldbeutel an sich genommen und das Geschäft eilig verlassen hatte. Die Frau wird wie folgt beschrieben: schlanke Figur, etwa 160 bis 165 cm groß, schwarze lange Haare zum Zopf gebunden, große Ohrringe, bekleidet war sie mit einem weißen Oberteil und Jeans.

In der Geldbörse befanden sich neben Bargeld, Führerschein und EC-Karte auch noch diverse persönliche Dokumente. Der entstandene Gesamtsachschaden beträgt etwa 250 €.

Noch am Abend wurde der Polizei mitgeteilt, dass der Geldbeutel - ohne Bargeld - in einem benachbarten Verbrauchermarkt aufgefunden wurde. Wer hat in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Gartenabfälle fingen in Schollbrunn Feuer

Schollbrunn, Lkr. Main-Spessart Am Dienstagmorgen, gegen 08:40 Uhr, führten illegal abgeladene Gartenabfälle zu einer Brandgefahr. Ein Unbekannter hatte gemähtes Gras neben einem Waldweg nahe der Staatsstraße 2316 abgeladen. Dieses fing nach einer Weile zu gären an und geriet dadurch vermutlich in Brand. Umliegende Laubblätter und kleinere Äste fingen ebenfalls das Glimmen an. Die Freiwillige Feuerwehr Schollbrunn war mit drei Mann vor Ort und löschte die Glut rechtzeitig, sodass kein Schaden entstand.

dc/Meldungen der Polizei Marktheidenfeld