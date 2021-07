Kreuzwertheim: Corsa gerät auf Gegenfahrbahn

Dort kollidierte er mit dem Toyota einer entgegenkommenden 44-jährigen und touchierte anschließend noch den dahinter fahrenden Renault eines ebenfalls 44-jährigen Mannes. Alle drei Fahrzeuglenker wurden leicht verletzt vom Rettungsdienst in die Rotkreuzklinik Wertheim eingeliefert. Die Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, es entstand Sachschaden von über 30.000 Euro. Zur Unfallaufnahme, Bergung der Unfallfahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn musste die Staatsstraße 2315 im Bereich Kreuzwertheim zwei Stunden gesperrt werden.

Unfallflucht nach Parkunfall

Marktheidenfeld. Auf dem Parkplatz einer Apotheke in der Kreuzbergstraße stieß am Freitag ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten Nissan Micra. Dessen Fahrerin hielt sich in der Zeit von etwa 10.30 bis 11 Uhr in der Apotheke auf und musste anschließend eine Delle in der Fahrertüre feststellen, Sachschaden rund300 Euro. Zeugen oder der Unfallverursacher werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Marktheidenfeld zu melden, Tel. 09391/9841-0.

Drei verletzte Jugendliche

Triefenstein-Homburg. Am frühen Freitagabend waren drei Jugendliche aus der Umgebung mit zwei Leichtkrafträdern auf einem Flurbereinigungsweg östlich von Homburg unterwegs. In einer schlammigen Pfütze verloren die beiden 16-jährigen Fahrer die Kontrolle und rutschten seitlich weg. Dadurch zogen sich die drei Schüler glücklicherweise nur Schürfwunden zu, welche im Krankenhaus Wertheim versorgt wurden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000,- und 300,- Euro. Neben der Polizei war der Rettungsdienst mit 2 Fahrzeugen und dem RTH Christoph 18 im Einsatz.

Spiegel angefahren und geflüchtet

Marktheidenfeld. Der blaue Opel Astra eines 52-jährigen Marktheidenfelders war ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Eichholzstraße abgestellt, als dessen linker Außenspiegel in der ersten Tageshälfte des Samstags von einem anderen Fahrzeug touchiert wurde. Der Unfall wurde weder dem Besitzer des Opels, noch der Polizei gemeldet. Zeugenhinweise sind persönlich oder telefonisch (09391/9841-0) bei der Polizeiinspektion Marktheidenfeld möglich.

Wildunfälle

Marktheidenfeld. Über das Wochenende ereigneten sich bis Sonntagmorgen insgesamt sechs Wildunfälle. Neben den jeweiligen Fahrzeugführern waren 5 Rehe und 1 Dachs involviert. Für die tierischen Beteiligten ging es erwartungsgemäß nicht gut aus, alle Zweibeiner blieben jedoch unverletzt; an den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich. Bitte passen Sie ihre Fahrweise den Gegebenheiten an, die Kombination aus hoher Vegetation und bereits liebestollem Rehwild lässt auch bei relativ niedrigen Geschwindigkeiten nur wenig Reaktionszeit zu.

