Kreuzwertheim: Angst vor freilaufendem Schäferhund - Siebenjähriger Junge leicht verletzt

Der Siebenjährige wollte offensichtlich vor dem Hund fliehen und stolperte jedoch hierbei. Anschließend stellte sich der Hund über den gestürzten Jungen, der hierbei allerdings nicht gebissen wurde. Die Polizei ermittelt nun gegen die Hundehalterin.

Sieben Wildunfälle

Im Dienstbereich der Polizeiinspektion Marktheidenfeld ereigneten sich am Wochenende insgesamt sieben Wildunfälle. Hierbei waren drei Rehe, drei Waschbären sowie ein Greifvogel beteiligt. Personen wurden nicht verletzt:

Marktheidenfeld: 2000 Euro Sachschaden beim Zusammenstoß zwischen Auto und Waschbär am Freitag, 6.25 Uhr auf der ST 2312 – Waschbär anschließend geflüchtet.

Karbach.: 1000 Euro Sachschaden beim Zusammenstoß zwischen Auto und Waschbär am Freitag, 0.10 Uhr auf der ST 2299 – Waschbär hierbei getötet.

Urspringen: 300 Euro Sachschaden beim Zusammenstoß zwischen Auto und Greifvogel am Freitag, 13.30 Uhr auf der ST 2438 – Greifvogel hierbei getötet.

Hasloch: 1000 EUR Sachschaden beim Zusammenstoß zwischen Auto und Reh am Samstag, 0.30 Uhr auf der ST 2316 - Reh hierbei getötet.

Kreuzwertheim: 500 EUR Sachschaden beim Zusammenstoß zwischen Auto und Reh am Samstag, 22.20 Uhr auf der MSP 32, Reh anschließend geflüchtet.

Erlenbach: 600 Euro Sachschaden beim Zusammenstoß zwischen Auto und Reh am Samstag, 21.25 Uhr auf der B 8, Reh anschließend geflüchtet.

Karbach: 3000 Euro Sachschaden beim Zusammenstoß zwischen Auto und Waschbär am Sonntag, 6.05 Uhr auf der ST 2299, Waschbär hierbei getötet.

Unfallflucht 1

Marktheidenfeld. 500 EUR Fremdschaden verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer am Mittwoch zwischen 10.30 und 17 Uhr nachdem er auf dem Brückenparkplatz einen dort geparkten Citroen beschädigt und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt hatte.

Unfallflucht 2

Birkenfeld. Der schnellen Reaktion der Geschädigten ist es zu verdanken, dass ein Unfallflucht am Freitag in der Langgasse rasch geklärt werden konnte. Aufgeschreckt durch einen lauten Schlag bemerkten die Geschädigten, dass ein Pritschenwagen mit Anhänger gegen 8.45 h die Hauswand ihres Wohnanwesens gerammt hatte und anschließend weiter gefahren war. Aufgrund des Kennzeichens wurde der Unfallverursacher anschließend ermittelt, die Schadenshöhe an der Hauswand muss noch geklärt werden.





Unfallflucht 3

Marktheidenfeld. Nachdem eine zunächst unbekannte Auto-Fahrerin am Freitag gegen 17.30 Uhr einen Verkehrsunfall bei Rückwärts-Rangieren auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Georg-Mayr-Straße verursachte, meldete sie sich einige Zeit später bei der Polizei. Die Geschädigte hatte jedoch zwischenzeitlich bereits Anzeige bei der PI Marktheidenfeld erstattet, weil die Unfallverursacherin an der Unfallstelle ohne anzuhalten weiter gefahren war. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 600 Euro.

Zusammenstoß im Begegnungsverkehr

Roden. Einen leichtverletzten AutoFahrer sowie Gesamtschaden in Höhe von 11000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Freitag gegen 11.30 Ur auf der ST 2438. Ein in Richtung Roden fahrender Wagen kam hierbei in einer scharfen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hierbei seitlich mit einem entgegenkommenden Lkw mit Anhänger. Der nicht mehr fahrbereite Wagen musste anschließend abgeschleppt werden, der Fahrer kam leichtverletzt in ein naheliegendes Klinikum.





Geldbeutel aus Einkaufskorb entwendet

Marktheidenfeld. Eine bislang unbekannte Frau entwendete am Samstag gegen 11.20 Uhr einen Geldbeutel samt Inhalt aus einem Einkaufskorb. Die Geschädigte, die kurz zuvor in einem Geschäft „Am Rathaus“ Einkaufen war, hatte ihren Geldbeutel im abgestellten Einkaufskorb offensichtlich hierbei im Geschäft vergessen. Ein Kunde, dem der Geldbeutel im Einkaufsmarkt aufgefallen war, sprach hier eine ebenfalls anwesende, ältere Frau an. Diese behauptete dem Mann gegenüber, dass die Geldbörse ihr gehöre und nahm diese aus dem Einkaufskorb an sich. Im Geldbeutel befanden sich u. a. der Personalausweis sowie eine Scheckkarte der Geschädigte.

mkl/Polizei Marktheidenfeld