Kreuzwertheim: An Mauer gefahren, abschleppen lassen, aber den Eigentümer nicht informiert

Der Verursacher des Schadens ließ sein Fahrzeug abschleppen, ohne dem Grundstückeigentümer über den Schaden zu informieren. Ein aufmerksamer Zeuge informierte jedoch den Grundstückeigentümer, der dann die Polizei verständigte. Das Unfallfahrzeug konnte anschließend im Bereich Wertheim aufgefunden werden. Der Fahrer konnte ebenfalls ermittelt werden. An dessen Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Fahrraddiebstähle

Marktheidenfeld. Am Freitag wurde im Zeitraum von 18.30 bis 19.20 Uhr am Adenauerplatz ein Fahrrad entwendet. Es handelt sich um ein grün-weißes Mountainbike des Focus Dogfish, welches dort vor einer Gaststätte unverschlossen abgestellt war. Das Rad hatte einen Wert von ca. 350 Euro. Ein weiterer Fahrraddiebstahl ereignete sich bereits am Donnerstag in der Zeit von 17 bis 21.45 Uhr. Hierbei wurde in der Luitpoldstraße ein Rad des Hersteller Coratex aus einem Fahrradständer entwendet. Das Rad war mit einem Schloss gesichert.

Kradfahrer unter Drogeneinfluss

Marktheidenfeld. Am Freitag gegen 14.30 Uhr wurde am Adenauerplatz ein 18-jähriger Kradfahrer kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass dieser offenbar unter Drogeneinfluss stand. Ein Urintest bestätigte die Feststellungen der beiden Beamten. Bei dem 18-jährigen wurde deswegen eine Blutentnahme veranlasst. Da das Krad des 18-jährigen nicht den Vorschriften entsprach, wurde dies sichergestellt. Den 18-jährigen erwarten nun eine Bußgeldanzeige und ein Fahrverbot.

Werbeschild gestohlen

Esselbach. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Michelriether Str. in Kredenbach von einer Gaststätte das Werbeschild einer Brauerei entwendet. Die Höhe des Stehlschadens ist noch nicht bekannt.