Kreuwertheim: Wer verschmutzt die Straße mit Öl?

Die Ölspuren wurden durch die Feuerwehr gebunden und Hinweisschilder aufgestellt. Ein Verursacher ist nicht bekannt. Da dies in letzter Zeit bereits mehrmals vorkam, wird die Bevölkerung um Hinweise gebeten.





Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz – Ausgangssperre

Marktheidenfeld. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde gegen 3.15 Uhr, auf der B8 Höhe Altfeld ein Wagen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die beiden Insassen konnten keinen triftigen Grund nennen, warum sie sich noch auf der Straße befanden. Aufgrund der Inzidenzwerte besteht aktuell im Landkreis Main-Spessart eine Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr. Die beiden Männer erwartet nun eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz.





Drei Wildunfälle

Erlach/Urspringen/Homburg. Am Wochenende ereigneten sich im Dienstbereich der Polizei Marktheidenfeld drei Wildunfälle: Am Freitag, gegen 6.05 Uhr, wurde auf dem Verbindungsweg von Erlach Richtung Roden/Ansbach ein Reh von einem Auto erfasst und getötet, als es die Straßen queren wollte. Am Wagen entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Am Samstag, gegen 6.40 Uhr, wurde auf der Ortsverbindungsstraße Urspringen Richtung Billingshausen ebenfalls ein Reh beim Queren der Fahrbahn von einem Auto erfasst. Das Reh flüchtete nach dem Zusammenstoß. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 250 Euro.

Am Samstag, gegen 20 Uhr, kam es auf der Staatsstraße 2299 bei Homburg zu seinem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Hasen. Am Wagen entstand geringer Sachschaden im Frontbereich.

mkl/Polizei Marktheidenfeld