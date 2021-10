Kreisverkehr überfahren: Autofahrer in Gemünden schwer verletzt

Gegen 14:50 Uhr befuhr der 63-jährige Fahrer eines Citroen die Bundesstraße von Lohr in Fahrtrichtung Gemünden. Hierbei verwechselte der Fahrer vermutlich Gas und Bremse und schoss deshalb über den Kreisverkehr in Richtung Gemünden. Der Pkw kam unter der Leitplanke eingeklemmt in der Kurve zwischen der Abfahrt Langenprozelten und Gemünden zum Stehen.

Durch Unfallzeugen konnten der Fahrer sowie zwei Mitfahrer aus dem Citroen befreit werden.

Der Fahrer wurde schwer verletzt, seine auf der Rückbank befindliche 60-jährige Ehefrau leicht verletzt. Beide wurden durch das BRK in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 31-jährige Beifahrer blieb unverletzt.

An der Unfallstelle waren die Feuerwehren aus Gemünden und Langenprozelten mit 16 Mann im Einsatz. Sie mussten u. a. die Leitplanke entfernen, um das Fahrzeug bergen zu können. Während der Bergungsarbeiten war der Kreisverkehr kurzzeitig gesperrt.

Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 14.000 Euro.

Reh ausgewichen und Leitplanke beschädigt

Gemünden. Am Sonntag, kurz vor Mitternacht, befuhr eine 48-jährige Autofahrerin die B 26 von Wernfeld kommend in Fahrtrichtung Karlstadt. Hierbei musste sie einem auf der Straße stehenden Reh ausweichen. Aufgrund des Ausweichmanövers touchierte sie mit ihrem Fahrzeug mehrere Felder der rechten Leitplanke. Diese wurde hierdurch beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 2.000 beziffert. Der Schaden am BMW beträgt etwa 3.000 Euro.

Motorradfahrer erfasste ein Reh

Gemünden. Am Samstag gegen 19:00 Uhr befuhr ein 21-jähriger Motorradfahrer die Ortsverbindungsstraße von Schönau in Richtung Reichenbuch. Etwa einen Kilometer vor Reichenbuch kam ein Reh aus dem Gebüsch gesprungen. Der Motorradfahrer erfasste das Tier mit der Gabel. Das Wild überlebte den Anstoß nicht. Der 21-jährige Fahrer stürzte zwar nicht vom Motorrad, verletzte sich aber durch die Berührung mit dem Reh leicht am Fuß. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Kradfahrer stürzte

Gemünden. Am Samstagnachmittag gegen 15:45 Uhr befuhr ein 57-jähriger Mann mit seinem Krad die Staatsstraße 2303 von Gemünden kommend in Fahrtrichtung Schaippach. Kurz vor dem Zollberghaus rutschte er in einer Linkskurve auf einem auf der Fahrbahn befindlichen Eichhörnchen aus und geriet in Schlingern. Er prallte zunächst nach rechts gegen die Leitplanke und kam dann auf der Fahrbahn zum Liegen.

Die Besatzung eines zufällig vorbeikommenden Rettungswagens half dabei, das Krad zu bergen und versorgte den leicht verletzten Kradfahrer. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Am Krad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Der Schaden an der Leitplanke wird auf ca. 250 Euro beziffert.

Beim Rangieren gegen Hauswand gefahren

Gemünden. Am Samstagmorgen gegen 09:25 Uhr rangierte der Fahrer eines Ford Transit in der Badgasse. Beim Rückwärtsfahren fuhr er gegen die Rückseite eines Hauses. An der Hauswand entstand hierbei ein minimaler Schaden. Am Fahrzeug wird der Schaden auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

Fellen. Am Freitagabend gegen 23:25 Uhr befuhr ein 20-jähriger Autofahrer die Kreisstraße MSP19 in Fahrtrichtung Lohrhaupten. Hierbei kreuzte eine Wildschweinrotte die Fahrbahn. Der 20-Jährige touchierte das letzte Wildschwein mit seinem Daimler. Da das vermutlich verletzte Tier flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt. Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Gräfendorf. Am Freitagabend gegen 23:15 Uhr fuhr ein 39-jähriger Autofahrer auf der Staatsstraße 2302 von Schönau in Fahrtrichtung Wolfsmünster. Hierbei sprang ihm ein Reh vors Auto. Der Autofahrer erfasste das Tier. Da dieses in den nahegelegenen Wald flüchtete, wurde auch hier der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt. Am Geländewagen des Geschädigten entstand geringer Sachschaden.

Gegen Sandsteinmauer gefahren und geflüchtet

Gemünden. Im Zeitraum von Mittwoch bis Freitag wurde eine Sandsteinmauer im Ostring beschädigt. Aufgrund der Unfallspuren wird davon ausgegangen, dass vermutlich der Fahrer eines Lkw beim Rangieren an die Mauer gestoßen ist. Hierbei wurde ein Pfosten der Mauer gelockert. Der Sachschaden wird auf ca. 200 Euro geschädigt.

Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Kirchenfenster beschmiert

Gräfendorf. Am vergangenen Wochenende wurde beim Saubermachen der Kirchenfenster festgestellt, dass ein Kirchenfenster, welches sich auf der Empore hinter der Orgel befindet, beschmiert wurde. Bislang unbekannte Täter brachten den Schriftzug „ACAB All Cops are Bastards" vermutlich mit einem schwarzen Edding-Stift von innen an das Glas. Der Tatzeitraum konnte nicht eingegrenzt werden. Die Schadenshöhe konnte bislang ebenfalls nicht beziffert werden.

