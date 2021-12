Kreisverkehr bei Alzenau übersehen - Auto prallt gegen Leitplanke

Am Sonntag gegen 19 Uhr fuhr ein 42-jähriger Mann mit seinem Skoda auf der Staatstraße 2305 von Alzenau in Richtung Kahl. An der Anschlussstelle Alzenau Nord fuhr er mit seinem linken Vorderrad gegen den Bordstein und verlor deshalb die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Skoda kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er mit der rechten Seite gegen die Leitplanke prallte. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Skoda hatte allerdings nur noch Schrottwert (15.000 Euro), er musste abgeschleppt werden. Der Schaden an der Leitplanke wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Autofahrer in Alzenau-Albstadt mit über 2 Promille unterwegs

Eine Streife der Alzenauer Polizei konnte am Sonntagnachmittag einen nicht unerheblich alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr ziehen. Die Streife hatte gegen 18 Uhr in der Goldbergstraße einen 60-jährigen Seat-Fahrer kontrolliert. Da Alkoholgeruch zu bemerken war, wurde ein Alkotest durchgeführt, der einen Wert von 2,42 Promille ergab. Es folgte die obligatorische Blutentnahme sowie die Sicherstellung des Führerscheins.

Polizei Alzenau/kick