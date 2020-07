Kreis Miltenberg : Auch hier wieder zwei Unfälle mit betrunkenen Radfahrern

Bürgstadt. Am Samstag, gegen 4.15 Uhr, ereignete sich in Bürgstadt, im „Streckfuß“, Ecke Jahnstraße, ein Verkehrsunfall bei dem ein Fahrradfahrer alleinbeteiligt zu Sturz kam. Dieser bog nach Angaben von Zeugen mit seinem Fahrrad, vom Streckfuß kommend, nach links in die Jahnstraße ab. Beim Abbiegemanöver stürzte der Fahrradfahrer zu Boden und verletze sich hierbei erheblich im Beckenbereich. Bei der Verkehrsunfallaufnahme durch die Polizeistreife konnte Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrradfahrers festgestellt werden. Aufgrund dessen wurde durch den aufnehmenden Polizeibeamten die Blutentnahme beim verunfallten Radfahrer angeordnet. Diesen erwartet nun dein Strafverfahren, wegen Trunkenheit im Verkehr.

Großheubach. Am Samstag, gegen 19.20 Uhr, ereignete sich in Großheubach, in der Miltenberger Straße, ein Verkehrsunfall, bei dem eine Fahrradfahrerin, die in Richtung Kreisverkehr (Fahrtrichtung Miltenberg) unterwegs war, mit ihrem Fahrrad alleinbeteiligt stürzte. Bei der Verkehrsunfallaufnahme durch die Polizeistreife wurde festgestellt, dass die Fahrradfahrerin zum Unfallzeitpunkt erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkotest ergab bei ihr eine Atemalkoholkonzentration von 0.80 mg/L, also ca. 1,6 Promille. Die Fahrradfahrerin erwartet nun ein Strafverfahren, wegen Trunkenheit im Verkehr.

Körperverletzung in Miltenberg

Miltenberg. Am Samstag, gegen 14.30 Uhr, kam es in Miltenberg, in der Mainstraße, zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 46 Jahre alten Mann und einem weiteren Mann mit Glatze (näheres zu dieser Person ist nicht bekannt). Hierbei stieß der Mann mit Glatze den 46-jährigen zu Boden. Dieser brach sich beim Sturz den Knöchel des linken Fußes. Nach der Tat flüchtete der Täter angeblich in einem Wagen (näheres zum Fahrzeug nicht bekannt) in unbekannte Richtung. Zeugen des Vorfalls konnten bisher nicht ermittelt werden.

Trunkenheitsfahrt in Weilbach

Weilbach. Am Sonntag, gegen 1 Uhr, wurde an der Bundesstraße 469, Höhe Weilbach, der Fahrer eines Audi, durch Polizeibeamte der Inspektion Miltenberg einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Da durch den kontrollierenden Polizeibeamten beim Fahrer des Audi Alkoholgeruch in dessen Atemluft festgestellt wurde, wurde diesem ein Alkotest angeboten. Dieser führte letztendlich zu einem Atemalkoholwert von 0.95 mg/L, also ca. 1.9 Promille. Aufgrund des Atemalkoholwertes, wurde durch den Polizeibeamten eine Blutentnahme beim Audi-Fahrer angeordnet. Dessen Weiterfahrt mit dem Auto wurde unterbunden und ihn erwartet nun, sollte sich der Atemalkoholwert bei der Blutuntersuchung bestätigen, ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

mkl/Polizei Miltenberg