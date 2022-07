Sachschaden in sechsstelliger Höhe ist bei einem Brand in Schöllkrippen-Schneppenbach entstanden.

Gegen 21 Uhr alarmierten Anwohner am Sonntagabend die Feuerwehr. Als erste Einsatzkräfte das Haus in der Schneppenbacher Hauptstraße erreichten, »drang dichter Rauch aus den Kellerfenstern«, berichtet Tim Dedio, Pressesprecher der Aschaffenburger Kreisbrandinspektion. Die Bewohner hatten sich bereits in Sicherheit gebracht. Insgesamt rund 60 Frauen und Männer der Wehren Schneppenbach, Hofstädten und Schöllkrippen waren im Einsatz.

Auf dem gleichen Grundstück hatte es auch am Freitagabend, 8. Juli, gebrannt. In einer Scheune, Garage und zwei Fahrzeugen wüteten die Flammen und zerstörten Autos und Gebäude. Ein Großaufgebot der Feuerwehr hatte verhindert, dass die Flammen auf Wohnhäuser übergriffen. Aufwendig gestalteten sich die Nachlöscharbeiten. Um letzte Glutnester ablöschen zu können, kam ein Bagger zum Einsatz. Überdies brannte am 28. Mai das Feuerwehrgerätehaus. Damals hieß es, ein technischer Defekt könne die Brandursache gewesen sein.

Vermutlich hat der jetzt Festgenommene alle drei Brände gelegt. Wie die Polizei den mutmaßlichen Brandstifter überführt hat, ist derzeit unklar. Offenbar prüfen die Ermittler gerade, ob der verdächtige Feuerwehrmann für weitere ungeklärte Feuer verantwortlich ist. Auf Nachfrage wollten sich weder die Polizei noch die Feuerwehr äußern. Eine schriftliche Anfrage unserer Redaktion an die Aschaffenburger Staatsanwaltschaft ist noch nicht beantwortet.

Hintergrund: Fälle von Feuerwehrleuten als Brandstifter in der Region Am Untermain und im Landkreis Main-Spessart gab es in den vergangenen Jahren einige Fälle von Feuerwehrleuten, die zu Brandstiftern wurden. Zwei reichen, wie unser Archiv zeigt, zurück bis ins Jahr 2000. Damals wurde ein 22-Jähriger vom Amtsgericht Würzburg verurteilt wegen Brandstiftung in Gambach (Kreis Main-Spessart) und Umgebung. Angeklagt waren zehn Fälle, nachgewiesen werden konnten ihm jedoch nur zwei. Entsprechend kam er mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten auf Bewährung davon. Weil er im März 2000 ein Abbruchhaus in Obersinn (Kreis Main-Spessart) angezündet hatte, verurteilte das Schöffengericht Gemünden einen 32-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr auf Bewährung. Er hatte vor der Tat reichlich Alkohol getrunken und wollte nach eigenen Angaben nachsehen, ob in dem Haus noch »brauchbare Sachen« zu finden seien. Dass er das Gebäude anzündete, damit an selber Stelle ein geplantes neues Feuerwehrhaus schneller errichtet werden kann, bestritt er damals in dem Prozess und widerlegte damit eine Annahme der Staatsanwaltschaft. Wie sich 2013 herausstellte, war ein 21 Jahre alter Feuerwehrmann verantwortlich für acht Brände innerhalb von drei Jahren im Südspessart (Kreis Miltenberg). Dabei war ein Schaden von insgesamt 60.000 Euro entstanden, verletzt wurde niemand. Im gleichen Jahr betätigte sich ein Feuerteufel in Klingenberg (Kreis Miltenberg). Der 20-Jährige wurde im März 2014 vom Landgericht Aschaffenburg wegen fünffacher schwerer Brandstiftung zu zwei Jahren Jugendstrafe auf Bewährung verurteilt. Er gestand die Taten unter Tränen und gab als Motiv die Angst an, dass die Feuerwehr verkleinert werde. Zwischen August und November 2020 legte ein 31-Jähriger mindestens acht Brände im Aschaffenburger Stadtteil Obernau. Das Amtsgericht Aschaffenburg verurteilte den Mann zu zwei Jahren auf Bewährung. Acht weitere Fälle gab es von März bis November. Diese Taten räumte der Feuerwehrmann jedoch nicht ein. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte damals, es »liegen keine konkreten Hinweise vor, dass es in Obernau noch einen oder mehrere weitere Brandstifter gibt«. Neben den strafrechtlichen Konsequenzen bedeutete es für alle fünf das Aus bei der Feuerwehr. Entweder wurden sie entlassen oder beendeten selbst ihr Engagement. (rbb/ves)

