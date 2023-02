Kreis Aschaffenburg: Angebliche Bankangestellte buchen mehrere tausend Euro ab

Im Laufe des 3. Februar wurde der 64-Jährige aus dem Landkreis telefonisch von einem angeblichen Bankmitarbeiter angerufen und ermöglichte diesem auf noch unbekannte Weise Zugang zu seinem Konto. Der Angerufene folgte den Anweisungen, wodurch die Betrüger mehrere Überweisungen vom Konto der Geschädigten ausführen konnten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen fünfstelligen Bargeldbetrag.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und warnt vor derartigen Betrugsmaschen:

Übermitteln Sie niemals TAN-Codes bzw. Zugangsdaten für Online-Banking an andere Personen.





Bei Zweifeln an den Angaben oder der Identität von vermeintlichen Bankmitarbeitern, tätigen sie zunächst einen Rückruf unter der ihnen bekannten Telefonnummer ihres Geldinstituts.



Folgen Sie niemals den Links aus solchen Nachrichten heraus. Geben Sie auf diesen Internetseiten keine sensiblen Kontodaten ein.



Überprüfen sie bei E-Mails immer den Absender, bevor sie einen Anhang öffnen. Ignorieren Sie E-Mails, SMS und App-Nachrichten von unbekannten Absendern



Wenden Sie sich im Verdachtsfall an Ihre örtliche Polizeidienststelle.



Einbruch in Einfamilienhaus in Weibersbrunn - Verhaltenstipps ihrer Polizei

Weibersbrunn. Am Samstag, im Zeitraum von 16 Uhr bis 21.20 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam über ein rückwärtiges Fenster Zugang zu einem Haus in der Jakob-Groß-Straße. Mit Tatbeute in noch unbekannter Höhe flüchteten die Täter. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Aschaffenburg unter 06021 857-1733 entgegen.

Im Zusammenhang mit Einbrüchen gibt die unterfränkische Polizei nochmals die folgenden Verhaltenstipps:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen.

Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen.

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit – und nach Möglichkeit nicht tagsüber – geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.



Weitere fachmännische Beratung erhält man nach Terminvereinbarung auch jederzeit bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in Aschaffenburg unter Tel. 06021 857-1830

Alkoholisierter Unfallverursacher flüchtet zu Fuß

BESSENBACH-OBERBESSENBACH. Einer aufmerksamen 41-jährigen Pkw-Fahrerin ist es zu verdanken, dass die Unfallflucht eines 39-Jährigen nur kurze Zeit später geklärt werden konnte. Der Mann flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle, konnte jedoch von einer Streife der Aschaffenburger Polizei gestellt werden. Der Grund für sein Verhalten stellte sich schnell heraus.

Gegen etwa 2.15 Uhr konnte die Unfallzeugin in der Bessenbacher Straße zunächst den noch mit geringer Geschwindigkeit rollenden Pkw des 39-Jährigen feststellen, der im Bereich der Fahrzeugfront stark beschädigt war. Wenige Meter weiter konnten sie am Straßenrand einen geparkten Pkw erkennen, welcher ebenfalls erhebliche Unfallschäden aufwies. Die 41-Jährige verständigte umgehen die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken und teilte auch mit, dass der mutmaßliche Unfallverursacher zu Fuß geflüchtet sei.

Eine Streife der Aschaffenburger Polizei begab sich umgehend an die Unfallörtlichkeit und konnte nach einer ersten Kontaktaufnahme mit der Zeugin den Unfallverursacher und auch seinen Beifahrer noch im Bereich der Bessenbacher Straße zu Fuß feststellen. Beim Antreffen der beiden Männer konnten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch feststellen. Der 39-jährige Fahrzeughalter räumte die Fahrt umgehend ein. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei ihm ein Ergebnis von rund zwei Promille.

Der Mann wurde daraufhin zur Dienststelle der Polizei transportiert und von dort nach der Durchführung einer Blutentnahme wieder entlassen. Gegen ihn wird nun wegen dem Verkehrsunfall im alkoholisierten Zustand und einer Unfallflucht ermittelt.

Weitere Zeugenaufrufe der Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG . Zwischen Freitag, 23 Uhr, und Samstag, 11 Uhr, wurde in der Schweinheimer Straße ein geparkter Chevrolet im Bereich des hinteren rechten Kotflügels beschädigt.

ASCHAFFENBURG -DAMM. Am Freitag, zwischen 9 Uhr und 13.30 Uhr, wurde ein in der Uhlandstraße geparkter lilafarbener Ford im Bereich des Hecks beschädigt.

Zwischen Freitag, 20 Uhr, und Samstag, 10.30 Uhr, wurde in der Tauberstraße ein geparkter BMW im Frontbereich und auf der Beifahrerseite mutwillig zerkratzt.

ASCHAFFENBURG-LEIDER. Zwischen Freitag, 16.30 Uhr, und Samstag, 16 Uhr, wurde ein in der Kapellenstraße geparkter roter Fiat 500 im Bereich der linken Fahrzeugfront beschädigt.

ASCHAFFENBURG -NILKHEIM. Zwischen 8 Uhr und 11 Uhr wurde am Freitag ein im Kastanienweg geparkter VW Transporter am linken Außenspiegel beschädigt.

ASCHAFFENBURG -SCHWEINHEIM. Im Zeitraum von Donnerstag, 19 Uhr, bis Freitag, 6.30 Uhr, wurde an einem Seat Leon in der Wendelinusstraße mutwillig der linke Hinterreifen beschädigt.

GOLDBACH. Am Samstag, zwischen 14 Uhr und 14.30 Uhr, wurde auf dem LIDL-Parkplatz in der Aschaffenburger Straße ein Opel Astra im Bereich des rechten hinteren Radkastens beschädigt.

GLATTBACH. Zwischen 13.45 Uhr und 20.15 Uhr wurde am Samstag ein "Im Himbeergrund" geparkter weißer Audi A3 im Bereich der Fahrzeugfront beschädigt.

GROßOSTHEIM-RINGHEIM. Am Freitag, zwischen 16.30 Uhr und 19.40 Uhr, wurde ein in der Sonnenstraße geparkter grauer VW Golf im Bereich des linken Außenspiegels beschädigt.

HAIBACH. Am Donnerstag, zwischen 19 Uhr und 22 Uhr, wurde ein in der Eckenerstraße geparkter VW mutwillig im Bereich der linken Fahrzeugseite zerkratzt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021 857-2230 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken