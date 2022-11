Kreditkartendaten abgegriffen - Mann aus Lohr fällt auf Betrugsmasche herein

Glücklicherweise entstand bislang kein finanzieller Schaden. Immer wieder kommt es auf solchen Plattformen zu Betrugs-oder Phisingversuchen. Die Polizei rät daher. Nutzen Sie lediglich die auf solchen Plattformen integrierten Kommunikationsmedien. Klicken Sie auf keine Links, welche Ihnen das Gegenüber im Chat übermittelt, auch wenn diese vermeintlich wieder zur gleichen Plattform führen. Übersenden Sie keine Bilder von Ausweisen und Dokumenten.

Auseinandersetzung an der Arbeitsstelle

Partenstein. Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am Freitag, Morgen zwischen zwei Arbeitern in Partenstein. Nachdem diese zunächst in einen verbalen Streit gerieten, eskalierte die Situation woraufhin einer der beiden Männer gestoßen wurde und stürzte. Der Gestürzte zog sich Prellungen zu.

Quelle: Polizei Lohr