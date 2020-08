Kratzer am Auto: Beim Parken in Marktheidenfeld zusammengestoßen

Am Mittwoch um 19:20 Uhr stießen auf dem Rathausparkplatz ein Opel Astra und ein Porsche Panamera beim Ein- bzw. Ausparken zusammen. Nachdem beide Unfallbeteiligten keinen Schaden an ihren Fahrzeugen feststellen konnten, fuhr die Porschefahrerin weitern. Später stellte die Astra-Fahrerin doch einen kleinen Kratzer an ihrem Auto fest. Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld bittet nun, dass sich die Porsche-Fahrerin unter Telefon 09391-9841-0 meldet.

Sturmschaden Kirche

Lengfurt-Triefenstein. Am Dachfirst der Kirche in Lengfurt hatten sich am Mittwoch gegen 14:50 Uhr durch den Sturm zwei Abschlussbleche gelöst und drohten herabzustürzen. Die Feuerwehr Lengfurt und Marktheidenfeld sicherten die Bleche und ein Dachdecker behob den Schaden.

Polizei Marktheidenfeld