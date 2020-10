Krampfanfall löst Großeinsatz im Tunnel aus

Das Fahrzeug des Mannes geriet ins Schleudern und touchierte zunächst das rechtsseitige Heck eines Sattelzuges, der auf dem rechten Fahrstreifen vorausfuhr. Von diesem nach rechts abgewiesen, stieß der BMW in die rechtsseitige Betonleitwand. Von selbiger nach links abgewiesen, schleuderte das Fahrzeug, indem es sich zweimal um die eigene Achse drehte, über alle drei Fahrstreifen und schlug in die linksseitige Wand der Einhausung ein. Von dieser wiederum nach rechts abgewiesen, kam der Wagen in Fahrtrichtung auf dem linken Fahrstreifen in Unfallendstellung zum Stillstand. Der Fahrer des BMW wurde durch den Rettungsdienst in das Klinikum Aschaffenburg gebracht. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde die A3 für eine Stunde voll gesperrt und durch ein Großaufgebot der Feuerwehr aus Goldbach, Laufach, Hösbach und Aschaffenburg, sowie der Autobahnmeisterei abgesichert. Der Sachschaden beläuft sich auf gut 30.000 Euro.

Im Kokainrausch eingeschlafen

Alzenau. Am Freitag gegen 16.35 Uhr befuhr ein 35-Jähriger mit seinem Opel die A45 in Fahrtrichtung Aschaffenburg. Dabei kam er kurz vor der Anschlussstelle Hörstein nach links von der Fahrbahn ab und touchierte mit seinem Wagen einen Leitpfosten. Der Fahrer räumte ein, eingeschlafen zu sein. Zudem wurden drogentypische Auffälligkeiten festgestellt, die auf den Konsum von Betäubungsmittel hindeuteten. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, sowie eine freiwilligte Blutentnahme durchgeführt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 600 Euro.

Geschwindigkeit bei Regen unterschätzt

Weibersbrunn. Ein 50-jähriger Ford-Fahrer befuhr am Freitag gegen 15.50 Uhr den linken der drei Fahrstreifen der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt. Dabei erkannte er die Situation der vorausfahrenden Fahrzeuge zu spät, die langsamer unterwegs waren. Der Mann bremste auf regennasser Fahrbahn sein Fahrzeug ab. Daraufhin verlor er die Kontrolle über seinen Pkw, der kam ins Schleudern kam, links mit der Betonleitwand kollidierte und von dieser abgewiesen wurde. Das Auto kreuzte alle Fahrstreifen nach rechts und touchierte dort die Betonleitwand. Letztendlich kam es auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Alle drei Pkw-Insassen wurden vorsorglich und zur weiteren Abklärung ins Klinikum gebracht. Der rechte

Fahrstreifen der Autobahn wurde durch die Feuerwehren Weibersbrunn und Waldaschaff für gut 45

Minuten gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 4000 Euro.

Autobahnpolizei Hösbach/mm