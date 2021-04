Der 16-jährige Fahrer einer Honda125 CBF befuhr die Kreisstraße MSP 36 in Richtung Lengfurt und kam im Auslauf der abschüssigen Linkskurve am Kloster Triefenstein nach rechts von der Straße ab. Der Mann blieb beim Unfall glücklicherweise unverletzt, an seiner Maschine wurden Verkleidung und Lenker beschädigt.