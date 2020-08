Kradfahrer ohne Fahrerlaubnis stürzt in Aschaffenburg

Auf Höhe des Bahnhofgebäudes fuhr zu diesem Zeitpunkt ein Taxi von einem Parkplatz in den Fließverkehr ein. Der Zweiradfahrer reagierte mit einer nicht notwendigen Vollbremsung, stürzte seitlich auf die Fahrbahn und erlitt hierbei Prellungen und Schürfwunden. Er wurde vor Ort von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme stellten die Ordnungshüter fest, dass der Kradfahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, Anzeige wird vorgelegt.

Vorfahrtsunfall

Eine 46-Jährige befuhr am Donnerstag um 12.45 Uhr mit ihrem Opel die Straße An der Lache und wollte nach links in die Goldbacher Straße einbiegen. Sie hatte an der Einmündung Vorfahrt zu gewähren. Zeitgleich befuhr ein 56-Jähriger mit seinem Dacia die Goldbacher Straße in Richtung Schönbornstraße. Die Opel-Fahrerin fuhr aus der Lache heraus, worauf der Dacia-Fahrer nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte und es zur Kollision beider Autos kam. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden schlägt mit 7.000 Euro zu Buche.

Verdacht einer Fahrt unter Medikamenteneinfluss

In der Darmstädter Straße fiel einem Zeugen am Donnerstag um 22.30 Uhr ein Honda auf, dessen Fahrer stadteinwärts starke Schlangenlinien fuhr und immer wieder auf die Spur für den Gegenverkehr geriet. Im Magnolienweg konnte eine Polizeistreife das Auto anhalten und den Fahrer, einen 71-jährigen Mann kontrollieren. Er stand offensichtlich unter dem Einfluss von Medikamenten, deren Ausfluss sein Fahrverhalten belegen könnte. Zur näheren Abklärung wurde eine Blutentnahme angeordnet, die ein Arzt im Klinikum entnahm. Kriminalitätsgeschehen

Vorfahrtverletzung führt zum Unfall: Großostheim

Am Donnerstag um 07.15 Uhr befuhr eine 22-Jährige mit ihrem Seat die Breite Straße Richtung Marktplatz. Zur gleichen Zeit wollte ein 14-jähriger Schüler mit seinem Mountainbike die Breite Straße Richtung Nöthiggasse überqueren. Er missachtete das Verkehrszeichen 205 (Vorfahrt gewähren!) und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei der Junge mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe des Seat prallte und anschließend zu Boden stürzte. Er musste mit Prellungen und Abschürfungen ins Klinikum Aschaffenburg verbracht werden. Sachschaden: 1.300 Euro.

Vorfahrt missachtet - zwei Autos stoßen zusammen: Heimbuchenthal

Eine 30-Jährige befuhr am Donnerstag um 16.10 Uhr mit ihrem Opel die Hauptstraße in Richtung Dammbach. Zeitgleich wollte ein 74-Jähriger mit seinem BMW vom Mühlenweg nach links in die Hauptstraße abbiegen. Er missachtete die Vorfahrt der Opel-Fahrerin. Es kam zur Kollision der Autos, wobei ein Gesamtschaden von etwa 7.500 Euro entstand.