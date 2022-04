Kradfahrer nach Sturz in Miltenberg leicht verletzt

Ein 16-jähriger Kleinkraftradfahrer fuhr am Mittwoch, gegen 22:20 Uhr, auf der Kreisstraße MIL 12 von Miltenberg in Richtung Wenschdorf. In einer leichten Linkskurve kam er aus Unachtsamkeit nach rechts in den Grünstreifen. Die Folge war ein Sturz mit seinem Kleinkraftrad. Der Jugendliche wurde dabei leicht verletzt und musste zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus nach Erlenbach am Main verbracht werden. Am fahrbaren Untersatz entstand ein Schaden von circa 100 Euro.

Sachbeschädigung in Miltenberg

Das Tornetz am Fußballfeld der Grundschule in der Wolfram-von-Eschenbach-Straße zerstörten bislang Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch. Die Vandalen hinterließen einen Schaden in Höhe von ca. 100 Euro. Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die zur Ermittlung des/der Unbekannten führen könnten? Die Polizeiinspektion Miltenberg nimmt jederzeit sachdienliche Hinweise entgegen.

stru/Polizei Miltenberg