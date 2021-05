Kradfahrer in Neuhüten schwer verletzt

Am Sonntag um 15.20 Uhr fuhr ein 51-jähriger Mann mit seinem Motorrad von Neuhütten in Richtung Wiesthal. Aus bislang nicht bekannten Gründen stürzte er auf einem geraden Streckenabschnitt bei regennasser Fahrbahn ohne Fremdeinwirkung.

Hierbei zog er sich eine schwere Beinverletzung zu und wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Dachs überfahren

Steinfeld. Am Sonntag kurz nach 23.00 Uhr, fuhr ein 25jähriger Mann mit seinem Fahrzeug von Steinfeld in Richtung Lohr. Ein Dachs überquerte die Fahrbahn, wurde vom Fahrzeug erfasst und getötet. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 1500 Euro. Der hinzugekommen Jagdpächter kümmerte sich um den Dachs.