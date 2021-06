Kradfahrer fährt Motorradfahrer in Erlenbach auf und verletzt sich

Am Samstag, 26.06. gegen 17.30 Uhr kam es an der Einmündung der MIL 27 zur MIL 28 zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung zweier Motorradfahrer.Ein 49jähriger Yamaha-Fahrer fuhr auf einen, vor ihm haltenden Motorradfahrer auf und stürzte hierbei zu Boden. Der verletzte Kradfahrer wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht; an dem Krad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro; dieses wurde abgeschleppt.

Autofahrer unter Drogeneinfluss kontrolliert

Niedernberg. Die Polizei hat heute Nacht gegen 00.20 Uhr im Niedernberger Leerweg einen 26-jährigen Autofahrer kontrolliert und drogentypische Auffälligkeiten festgestellt.Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen; die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Pkw-Fahrer mit drogentypischen Auffälligkeiten

Am 26.06. gegen 20.10 Uhr wurden bei einem 31jährigen Pkw Fahrer im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrollein der Großostheimer Straße drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Dem Pkw-Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen; die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Wörth. Zwischen dem 25.06. und dem 26.06. wurde in der Landstraße ein geparkter Pkw, Seat, durch einen unbekannten Fahrzeugführer, vermutlich beim Vorbeifahren, beschädigt. An dem geparkten Pkw entstand Sachschaden i.H.v. ca. 500 Euro.

Unfallflucht

Klingenberg. Am Samstag, 26.06. gegen 10 Uhr wurde in der Ludwigstraße ein geparkter Pkw, BMW, durch Unbekannt beschädigt. An dem geparkten Fahrzeug wurde dielinke Seite beschädigt; es entstand Sachschaden von ca. 600 Euro.