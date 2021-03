Kosmetikartikel in Marktheidenfeld nicht bezahlt

Beide wurden dabei vom Personal beobachtet, wie sie Kosmetika von jeweils über 60 Euro in ihre mitgebrachten Taschen legten. An der Kasse zahlten sie weitere Artikel. Beim Verlassen des Marktes schlug dann die Diebstahlsicherung an. Bei der Nachschau in den Taschen kamen nun die entwendeten Gegenstände zu Tage. Bei der 15-Jährigen wurden daneben noch neue Waren aus einem weiteren Geschäft festgestellt, für welche sie keinen Kassenzettel vorweisen konnte. Ob diese ordnungsgemäß erworben wurden, ist nun Teil der polizeilichen Ermittlungen. Beide wurden anschließend den Erziehungsberechtigten übergeben.