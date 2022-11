Große Polizeikontrolle in Marktheidenfeld: Poser- und Tuning-Szene im Visier

Altlandkreis Main-Spessart. In enger Kooperation mit mehreren unterfränkischen Polizeidienststellen führte die Polizeiinspektion Marktheidenfeld jetzt zwei großangelegte Kontrollaktionen durch. Das Ziel der beiden großangelegten Kontrollstellen war es laut Polizei dabei insbesondere, Präsenz zu zeigen, Betroffene zu sensibilisieren, Störungen für die Bürgerinnen und Bürger zu verhindern, Verstöße zu ahnden und dadurch die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer zu erhöhen.

Samstag: 16 Verstöße bei 52 kontrollierten Fahrzeugen

Am Samstag, den 12.11.2022, kontrollierten die Beamten in der Zeit von 17 Uhr bis etwa 21.30 Uhr, an einer Kontrollstelle am Äußeren Ring in Marktheidenfeld insgesamt 52 Autos, die augenscheinlich, z.B. aufgrund technischer Veränderungen, der Tuning- und Poserszene zugeordnet werden konnten. Bei knapp 30 Prozent wurden teils gravierende Mängel festgestellt - Bei neun Autos war aufgrund technischer Veränderungen die Betriebserlaubnis erloschen. Einer der Wagen, ein BMW, war in absolut verkehrsunsicherem Zustand wegen Veränderungen am Fahrwerk und den Reifen mit erheblicher Beeinträchtigung der Lenkung. Die Beamten stellten den Wagen sicher, er wurde abgeschleppt und ein technisches Gutachten in Auftrag gegeben.

Sechs Fahrzeugführer mussten ein Verwarnungsgeld zahlen, da sie nicht angeschnallt waren oder als „Poser“ laut umhergefahren waren und dadurch eine unnötige Lärm- und Abgasbelästigung erzeugt hatten.

Freitag: 15 Verstöße bei 51 kontrollierten Fahrzeugen

Am Freitag, den 18.11.2022, stoppten die Ordnungshüter an einer Kontrollstelle im Bereich der Kreuzwertheimer Mainlände insgesamt 51 Fahrzeuge. Dabei wurden 15 Verstöße festgestellt und in zwölf Fällen musste die Weiterfahrt unterbunden werden.

Bei elf Pkw war aufgrund technischer Veränderungen die Betriebserlaubnis erloschen. Einer der Wagen, ein Dodge, war in absolut verkehrsunsicherem Zustand wegen Veränderungen an der Auspuffanlage mit erheblicher Beeinträchtigung des Abgasverhaltens. Die Beamten stellten den Wagen sicher, er wurde abgeschleppt und ein technisches Gutachten in Auftrag gegeben.

Bei der Kontrolle eines 26-jährigen VW-Fahrers aus dem Landkreis wurden durch die Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Im Rahmen der weiteren Sachbearbeitung stellte sich zudem heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt unterbunden. Den Mann erwarten nun Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr infolge berauschender Mittel und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Polizeidienststellen aus den umliegenden Regionen und THW dabei

An der von der Polizeiinspektion Marktheidenfeld initiierten und auf zwei Tage ausgelegten Schwerpunktaktion nahmen Beamte der Inspektionen aus Schweinfurt, Aschaffenburg, Gemünden, Würzburg-Land, Hammelburg, Wertheim (BW), sowie der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried, teil. Intern ging es auch um den fachlichen Austausch und die Fortbildung bei der Erkennung und beweissicheren Ahndung von Verstößen im Zusammenhang mit technischen Veränderungen an Fahrzeugen.

Ebenso halfen Ehrenamtler des THW Ortsverbands Marktheidenfeld. Sie unterstützen an beiden Kontrolltagen u.a. durch die auch aus Gründen der Eigensicherung der Beamten wichtige Ausleuchtung der Einsatzörtlichkeit, durch ein Zelt und die Versorgung der Einsatzkräfte.

Fazit der Polizei Marktheidenfeld

Die Polizei Marktheidenfeld zieht als Fazit der Kontrollen eine gemischte Bilanz. Ausnahmslos positiv schätzen sie den Aspekt der internen unterfrankenweiten Fortbildung ein. Im Hinblick auf die Kontrollen selbst konnte zwar keine feste Gruppe einer regionalen und grundsätzlich problembehafteten Tuning- und/oder Poserszene festgestellt werden (die beanstandeten Fahrzeuge kamen aus dem gesamten Raum Main-Spessart und darüber hinaus), jedoch war die Anzahl der Beanstandungen relativ hoch. Festzuhalten in diesem Zusammenhang ist aber auch die Tatsache, dass sich die meisten Betroffenen einsichtig zeigten und sich auf den fachkundigen und erläuternden Austausch mit den Beamten einließen.

Die Polizei werde zur Erhöhung der Verkehrssicherheit weiterhin aktiv - sei es im täglichen Dienst oder im Zuge größerer Kontrollstellen - entsprechende ganzheitliche Verkehrskontrollen durchführen. Damit will die Polizei auch den immer wieder geäußerten Beschwerden der Anwohner Rechnung tragen.

Meldung der Polizei Marktheidenfeld