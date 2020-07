Niedernberger Seenplatte - die Bilanz der Polizeikontrollen

Außerdem sei am mittlerweile sehr frequentierten See ein Übermaß an Müll hinterlassen worden, so die Obernburger Polizei. Und auch der Zaun im südlichen Uferbereich des Badesees war schon zum zweiten Mal beschädigt worden.

Die Polizisten zählten 39 Verstöße. Sie ahndeten neunmal, dass Menschen am See Wasserpfeife rauchten. Sie gingen zwölf Fällen nach, bei denen Menschen im Silbersee schwammen. Drei Menschen erwischten sie nackt außerhalb des FKK-Bereichs. Hinzu kamen unter anderem: Falschparker, grillende Gruppen und ein »Unbelehrbarer«, der laut Polizeibericht auch nach einer Ermahnung noch mit einer Musikanlage den »kompletten Silbersee beschallte«. Drei Menschen verwiesen die Polizisten des Platzes.

Was die Polizei im einzelnen ahndete:

9 x Rauchen von Sishas

1 x nicht angeleinter Hund

1 x Unberechtigte SUP

12 x mal schwimmen im Silbersee

6 x mal unberechtigtes Befahren/ Parken

4 x Nutzung von Schwimmhilfen auf dem Silbersee

3 x FKK außerhalb des ausgewiesenen Bereichs

2 x Grillen trotz Verbots

1 x Unbelehrbarer Mann, der von der Polizei ermahnt wurde und weiterhin den kompletten Silbersee beschallte

Außerdem erteilte die Polizei Platzverweise:

3 x wegen starker Müllhinterlassung in alkoholisiertem, unkooperativem Zustand

Sechs Mitarbeiter der Sicherheitswacht und eine Polizeibeamtin waren am Samstag zwischen 16.30 Uhr und Mitternacht immer wieder an den Seen entlang gegangen. Das war der erste Einsatz in dieser Größenordnung, teilt die Polizei auf Nachfrage mit. Bisher hatte die Polizei dort nur in kleineren Gruppen kontrolliert.

Anfang Juli waren die Polizeibeamten vor Ort und ahndeten unter anderem FKK in Verbotszonen. zum Bericht

