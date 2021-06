Kontrolle verloren: 21-jährige Motorradfahrerin bei Oberbessenbach gestürzt

Am Freitag gegen 17.08 Uhr befuhr die 21-Jährige mit ihrem Kraftrad die St2312 von Oberbessenbach kommend in Richtung Hessenthal. Im Verlauf einer Rechtskurve geriet die 21-Jährige aufgrund eines Fahrfehlers auf die Gegenfahrbahn, verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schleuderte nach links in den Grünstreifen. Hierbei touchierte sie mit ihrem Kraftrad ein Verkehrsschild und kam letztlich im Graben zum Liegen. Die 21-Jährige wurde mit leichten Verletzungen mit dem Hubschrauber in das Klinikum Aschaffenburg gebracht. Am Kraftrad entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Das Kraftrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Alleinbeteiligt mit Kleinkraftrad in Aschaffenburg gestürzt

Aschaffenburg. Ein 58-Jähriger befuhr am Freitag gegen 20.14 Uhr mit seinem Kleinkraftrad die Lindenallee. Im Kreisverkehr in Richtung Hofgartenstraße überquerten mehrere Fußgänger den dortigen Fußgängerüberweg. Dies erkannte der 58-Jährige zu spät, bremste abrupt und stürzte. Durch den Sturz erlitt er leichte Verletzungen und wurde zur Behandlung ins Klinikum Aschaffenburg verbracht. Am Kleinkraftrad entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro.

Fahrrad aus Garage entwendet

Aschaffenburg. Im Zeitraum von Freitag, 23 Uhr, bis Samstag, 2.15 Uhr, wurde aus einer Garage In den Sauerswiesen ein schwarzes Mountainbike der Marke Müsing entwendet. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro Betäubungsmittel gefunden

Betäubungsmittel gefunden

Aschaffenburg. Am Freitag gegen 23.40 Uhr wurde bei der Kontrolle eines 21-Jährigen in der Lange Straße eine geringe Menge Haschisch aufgefunden. Bei einer Kontrolle eines 40-Jährigen um 4.25 Uhr in der Dyroffstraße wurde eine geringe Menge Amfetamin gefunden. Die Betäubungsmittel wurde in beiden Fällen sichergestellt und die Personen müssen sich wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Unerlaubt vom Unfallort entfernt

Sailauf. Ein 58-Jähriger parkte seinen Pkw am Donnerstag um 9 Uhr in der Aschaffenburger Straße. Als er gegen 9.15 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Beschädigungen an seinem linken Außenspiegel fest. Der Verursacher hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

E-Scooter vor Schule entwendet

Hösbach. Ein 11-Jähriger stellte seinen E-Scooter vor der Schule in der Jahnstraße ab. Als er nach Schulende nach Hause fahren wollte, stellte er fest, dass dieser entwendet wurde Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 200 Euro.

Geldbörse entwendet

Stockstadt. Am Freitag, im Zeitraum von 14 Uhr bis 15 Uhr, befand sich eine 25-Jährige in einem Verbrauchermarkt in der Industriestraße. An der Kasse bemerkte sie, dass ihre Geldbörse aus ihrer Handtasche entwendet wurde. Der Diebstahlschaden beläuft sich rund 110 Euro.

Hinweise zu allen Fällen nimmt die Polizei Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizei Aschaffenburg/mm