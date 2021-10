Kontrolle über Motorrad verloren - 29-Jähriger bei Stockstadt gestürzt

Dieser wollte von der A3 auf die B469 in Richtung Miltenberg fahren. Im Kurvenbereich der Anschlussstelle verlor der Fahrer die Kontrolle uber sein Motorrad, kam von der Fahrbahn ab und sturzte im Grunstreifen. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und kam sicherheitshalber zur Abklärung weiterer Verletzungen in ein Krankenhaus. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro. Fur die Dauer der Unfallaufnahme war die Anschlussstelle fur ca. 45 Minuten gesperrt.

Ohne Fuhrerschein zur Polizei gefahren

Am Freitag erschien ein 37-jähriger Mann mit seinem Anhänger Gespann bei der Verkehrspolizei in Hösbach. Der Mann sollte Ladung eines uberladenen Kleintransporters ubernehmen. Bei der Überprufung des Fuhrerscheines wurde festgestellt, dass der Fahrzeugfuhrer nicht die erforderliche Fahrerlaubnis besaß. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Ein Mitfahrer mit entsprechender Fahrerlaubnis konnte die Fahrt fortsetzen.

Ohne Kennzeichen auf A3 bei Weibersbrunn unterwegs

Am Freitag weckte ein Kleintransporter auf der A3 bei Weibersbrunn das Interesse der Autobahnpolizisten. Dieser fuhr ohne hinteres Kennzeichen in Richtung Nurnberg. Der Fahrzeugfuhrer verlor offenbar auf seiner Fahrt in Richtung Suden das Kennzeichen, ohne dass er dies bemerkte. Im Zuge der Kontrolle wurde allerdings noch festgestellt, dass der Fahrzeugfuhrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt war somit fur ihn beendet und ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Da auch keiner der Mitfahrer im Besitz einer Fahrerlaubnis war, konnte das Fahrzeug und die Personen erst nach mehreren Stunden Zwangspause durch einen Bekannten mit erforderlicher Fahrerlaubnis abgeholt werden.