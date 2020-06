Kontrolle über Fahrzeug verloren auf A3 bei Bischbrunn

Er versuchte daraufhin mit seinem BMW vom rechten der drei Fahrstreifen nach links auszuweichen. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Er schleuderte in Folge dessen quer über die Fahrbahn, stieß in die Mittelschutzplanke aus Beton und kam zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt, am nicht mehr fahrtüchtigen Auto entstand ein Schaden von circa 3000 Euro. Zu Bergung des Fahrzeugs mussten der linke und mittlere Fahrstreifen gesperrt werden.

Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach/ienc