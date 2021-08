Kurz vor 2 Uhr gingen mehrere Hinweise über eine männliche Person ein, die sich neben der Fahrbahn an der Gabelung der Autobahnen 45 und 66 befinden würde. Diese sei offensichtlich auch am Kopf verletzt. Daher machten sich Beamte der Autobahnpolizei sowie der Rettungsdienst direkt auf den Weg. Derzeit gehen die Beamten davon aus, dass der Fahrer des Wagens, der auf der Autobahn 66 in Richtung Fulda unterwegs war, die Kontrolle über seinen Opel verlor. Anschließend überschlug sich der Wagen und kam an der Gabelung der beiden Autobahnen in einem dortigen Gebüsch zum Liegen. Glücklicherweise konnten die Verunfallten auf sich aufmerksam machen, da der Wagen von der Fahrbahn aus nicht mehr zu sehen war. Der entstandene Schaden wird auf rund 15.500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Jugendlichen rissen Wahlplakate herunter

Erlensee. (aa) Eine Gruppe von etwa zehn Jugendlichen zog am frühen Freitag durch die Leipziger Straße und beschädigte Wahlplakate. Hierzu kletterten die Unbekannten kurz vor 2 Uhr zwischen der Bushaltestelle Limes-Kreisel und einem Verbrauchermarkt an gut 21 Laternen hoch und rissen die Plakate ab. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Anschließend flüchteten sie in Richtung Kastellstraße. Ein Zeuge konnte fünf der zwischen 1,60 und 1,70 Meter großen Täter, drei Männer und zwei Frauen, beschreiben: Die Jungs hatten braune Haare und waren schlank. Einer hatte eine schwarz/weiße Jacke mit heller Kapuze, Bluejeans und helle Schuhe an. Der andere einen weißen Kapuzenpullover und der dritte eine beige Hose. Die Mädchen waren auch schmal und braunhaarig. Eine war mit einer schwarz/weiß gemusterten Hose bekleidet. Die Kriminalpolizei bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123. 2.

Wahlplakate wurden gestohlen

Birstein. (aa) Diebe zogen in der Nacht zum Donnerstag durch Birstein und stahlen etwa 30 Wahlplakate. Diese waren im Stadtgebiet in einer Höhe von gut zwei Metern an Laternen angebracht. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.