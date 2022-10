Kontrolle in Sulzbach bringt Kokain zum Vorschein - Verdächtiger in U-Haft

Die Polizisten nahmen am Freitagabend gegen 19 Uhr einen mit einer Person besetzten Wagen unter die Lupe, der von den Beamten zu einer Verkehrskontrolle angehalten wurde. Die Polizisten hatten an der Staatsstraße eine Kontrollstelle eingerichtet, deren besonderer Fokus auf Drogen im Straßenverkehr lag. Schon zu Beginn der Kontrolle eines 32-Jährigen stellten die Beamten Auffälligkeiten bei dem Mann fest, die darauf hindeuteten, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Durchsuchung des Fahrzeugs führte anschließend zum Auffinden von mutmaßlichem Kokain im unteren dreistelligen Grammbereich sowie zu einer ähnlich großen Menge an Marihuana. Der Fahrer wurde daraufhin vorläufig festgenommen. In der Wohnung des Mannes fanden die Beamten schließlich noch geringe Mengen Betäubungsmittel sowie weitere Beweismittel.

Die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg ordnete noch am Freitagabend in der Folge die Vorführung des 32-Jährigen bei dem Ermittlungsrichter an. Ihm wird unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen. Das Gericht folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ gegen den Beschuldigten einen Untersuchungshaftbefehl. Er befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt. Die noch andauernden Ermittlungen in dem Fall werden von der Kriminalpolizei Aschaffenburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg durchgeführt.

Meldung des Polizeipräsidiums Unterfranken