Kontrolle in Lohr: Ohne Genehmigung für Gartenbetrieb gearbeitet

Bei einer Verkehrskontrolle in der Rechtenbacher Straße in Lohr, wurde ein Firmenfahrzeug eines hessischen Gartenbaubetriebes kontrolliert. Die beiden Insassen, ukrainische Staatsbürger konnten bei der Kontrolle kein gültiges Visum vorlegen. Beide führten lediglich einen biometrischen, ukrainischen Reisepass mit sich. Da die beiden Männer offensichtlich für den Gartenbaubetrieb arbeiteten, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Ausübung einer Beschäftigung ohne Genehmigung eingeleitet. Weiter erwartet die beiden Männer eine Strafanzeige wegen illegalen Aufenthalts in Deutschland.

Anhänger gerammt

Neustadt. Am Samstag, gegen 11.20 Uhr kam es in Neustadt a. Main zu einem Verkehrsunfall bei dem nicht unerheblicher Sachschaden entstand. Eine 72jährige Pkw-Lenkerin aus dem Landkreis fuhr zum Unfallzeitpunkt auf der Hauptstraße von Lohr kommend in Richtung Marktheidenfeld. Aus bislang unbekannten Gründen fuhr sie ungebremst auf einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw-Anhänger auf. Am Pkw der Frau entstand ein nicht unerheblicher Frontschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Am Pkw-Anhänger entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Die Frau musste noch vor Ort ein Verwarnungsgeld bezahlen.