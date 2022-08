Kontrolle in Bischbrunn - Rauschgift im Rucksack

Bei der anschließend durch die Staatsanwaltschaft angeordneten Durchsuchung der Wohnung des Mannes mithilfe eines Hundeführers wurden noch eine verbotene Schlagwaffe sowie diverse Rauschgiftutensilien sichergestellt. Den Mann erwarten nun mehrere Strafanzeigen wegen Rauschgiftdelikten und Verstößen gegen das Waffengesetz.

Motor-Dreirad in Esselbach beschädigt

Esselbach-Kredenbach, Lkr. Main-Spessart In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde an einem zu Werbezwecken in der Michelriether Straße abgestellten dreirädrigen Kleinkraftrad mit Kofferraum ein Schaden in Höhe von etwa 2000 € verursacht. Unbekannte Täter machten sich an dem Gefährt zu schaffen, schlugen mittels eines unbekannten Gegenstands die Scheibe der Fahrertür ein, öffneten gewaltsam die Fahrer- und Beifahrertüre und beschädigten außerdem noch das Schloss der Beifahrerseite sowie der Heckklappe. Des Weiteren nahmen die Täter eine Magnettafel mit aufgedrucktem Motiv mit. Wer hat in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Diebstahl eines E-Scooters - Schneller Ermittlungserfolg

Urspringen, Lkr. Main-Spessart Zu einem Ermittlungserfolg der Polizeiinspektion Marktheidenfeld kam es am Sonntagnachmittag. Aus dem Hof eines Anwesens in der Ingelheimer Straße wurde ein E-Scooter entwendet. Kurz danach konnte der Täter bereits ermittelt und in der Folge der Roller sichergestellt und dem Eigentümer zurückgegeben werden.

dc/Polizei Marktheidenfeld