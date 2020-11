Kontrolle auf A3 bei Weibersbrunn - Fahrer hält Schlagstock bereit

Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz, gegen den Beifahrer wird eine Anzeige wegen unerlaubtem Betäubungsmittelbesitz gefertigt.

Auto zu schnell in Autobahnauffahrt - Unfall

Kleinostheim, Kreis Aschaffenburg. Montagnacht befuhr gegen 02:15 Uhr ein 21-jähriger mit seinem VW Golf die Anschlussstelle Aschaffenburg der A3 bei Kleinostheim in Richtung Frankfurt. In der Kurve der Autobahnauffahrt konnte der Mann aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit sein Fahrzeug nicht mehr in der Spur halten und kam geradeaus von der Fahrbahnbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und stieß schließlich seitlich mit der Leitplanke der Nebenfahrbahn der A3 zusammen. Hierbei wurden die linke Seite des Fahrzeugs, sowie dessen Front eingedrückt, der Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Fahrer ohne Fahrerlaubnis , Beifahrer führt verbotenes Messer bei sich

Weibersbrunn, Kreis Aschaffenburg. Am Sonntag wurde gegen 18 Uhr ein Pkw Daimler auf der A3 bei Weibersbrunn zur Verkehrskontrolle angehalten. Hierbei konnte der 22-jährige Fahrer keinen gültigen Führerschein vorweisen. Ermittlungen ergaben daraufhin, dass der Mann keinerlei Fahrerlaubnis besitzt. Zudem bemerkten die Beamten während der Kontrolle, dass der 23-Jährige Beifahrer ein verbotenes Butterfly-Messer aus der Hosentasche zog und versuchte, diese in der Ablage der Beifahrertür zu verstecken. Das Messer wurde daraufhin sichergestellt, den Mann erwartet eine Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Der Fahrer wurde wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt, zudem wurde dessen Weiterfahrt unterbunden.

mci / Quelle: Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach