Konflikt in Aschaffenburger Gemeinschaftsunterkunft: zwei Personen in Gewahrsam

Gegen 22.00 Uhr alarmierte der Sicherheitsdienst der Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in der Schweinfurter Straße die Polizei. Drei Bewohner waren aus derzeit noch unklaren Gründen in Konflikt geraten. Konkret sollen zwei 21-Jährige einen ein Jahr älteren Mitbewohner mit Faust- und Stockschlägen verletzt haben. Eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg war rasch vor Ort und nahm zur Verhinderung weiterer Straftaten die beiden Beschuldigten, die laut Atemalkoholmessung mehr als zwei Promille Alkohol aufwiesen, in Sicherheitsgewahrsam. Die Verletzungen der Beteiligten blieben oberflächlich. Strafrechtliche Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

sob/Polizei Unterfranken