Kombifahrer verursacht Unfall bei Mainaschaff und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

. Am Dienstag fuhr gegen 14:30 Uhr ein bislang unbekannter Personenwagen, vermutlich dunkler Kombi, an der Anschlussstelle Aschaffenburg-West auf die A3 in Richtung Würzburg auf. Der Unbekannte Fahrer wechselte anschließend unmittelbar vom Beschleunigungsstreifen auf die linke der drei Fahrspuren. Ein 51-Jähriger, der zu diesem Zeitpunkt mit seinem BMW den linken Fahrstreifen befuhr, musste ein Vollbremsung einleiten und nach links ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem unbekannten Wagen zu vermeiden.

Aufgrund des Ausweichmanövers stieß der BMW gegen die Mittelleitplanke, wurde von dieser nach rechts abgewiesen und kollidierte mit der Außenleitplanke, wo er stark beschädigte zum Stehen kam. Der unbekannte dunkle Pkw bremste laut Zeugen daraufhin kurz ab, bevor er sich beschleunigt von der Unfallstelle entfernte. Der Fahrer des BMW wurde nicht verletzt, es entstand allerdings Sachschaden in Höhe von etwa 23.000 Euro.

Gegen den Fahrer des unfallverursachenden Fahrzeugs wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06021/857-2411 bei der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach zu melden.

Fahrer steht unter Drogen, Beifahrer führt Drogen bei sich

Goldbach, Kreis Aschaffenburg. Am Dienstag wurde von Beamten der Verkehrspolizei gegen 23 Uhr ein Opel Vectra auf der A3 bei Goldbach zur Verkehrskontrolle angehalten und überprüft. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der der 24-jährige Fahrer des Fahrzeugs augenscheinlich unter der Wirkung von Betäubungsmitteln stand. Der Mann zeigte deutliche körperliche Ausfallerscheinungen, ein daraufhin durchgeführter Drogenschnelltest verlief zudem positiv. Der Herr musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen. Bei der Durchsuchung des 24-jährigen Beifahrers wurde zudem eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden, die daraufhin sichergestellt wurde. Gegen den Fahrer wird nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den Beifahrer wegen unerlaubtem Drogenbesitz geführt.

Beifahrer hat Betäubungsmittel bei sich

Bessenbach, Kreis Aschaffenburg. Bei der Kontrolle eines Pkw Audis und dessen Insassen auf der A3 bei Bessenbach wurde am Dienstag gegen 13 Uhr beim 40-jährigen Beifahrer eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden. Die Drogen wurde daraufhin sichergestellt, gegen den Mann Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet.

Kleintransporterfahrer steht unter der Wirkung von Drogen und führt welche mit sich

Aschaffenburg. Am Dienstag wurde gegen 11:30 Uhr der 46-jährige Fahrer eines Kleintransporters auf der A3 bei Aschaffenburg kontrolliert. Hierbei fanden die Beamten bei dem Mann eine geringe Menge Drogen auf, zudem stand der Herr offensichtlich unter der Wirkung von Drogen. Er musste sich deshalb einer Blutentnahme unterziehen, die Drogen wurden sichergestellt. Den Mann erwarteten nun ein Verfahren wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und Drogenbesitzes.

dc/Meldungen der Verkehrspolizei Aschaffenburg