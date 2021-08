Kollision zwischen zwei Autos in Marktheidenfeld

Auf der Kreuzung Baumhofstraße/Äußerer Ring stießen am Montagnachmittag, gegen 14:00 Uhr, zwei Fahrzeuge zusammen. Zur Kollision kam es, weil ein Autofahrer beim Abbiegen die Vorfahrt missachtete.

Es blieb bei Blechschäden, die durch die Polizei auf rund 6000 € geschätzt wurden.

Unbekannter stößt Bienenstöcke um

Windheim. Auf einem Wiesengrundstück in Windheim, das sich in der Nähe der Straße Im Wengert befindet, wurden 3 von 6 Bienenstöcke durch einen Unbekannten mutwillig umgestoßen. Die Zargen mit den darin befindlichen Bienen lagen längere Zeit offen auf der Wiese. So konnten die Völker die angelegten Futtervorräte für den Winter nicht vor Räuberei durch Artgenossen schützen. Durch die regnerische und kühle Witterung in den letzten Wochen haben Honigbienen in der Region allgemein kaum Nektar eingetragen und sind somit auf jede Reserve für die bevorstehende kalte Jahreszeit angewiesen. Die Blühsaison, die große Erträge erwarten lässt, ist schon seit längerem vorbei. Sollte durch den Vandalismus zusätzlich eine der Königinnen einen bislang noch nicht erkennbaren Schaden erlitten haben, werden die Völker möglicherweise im Winter eingehen, weil nur eine unversehrte Stockmutter im Bienenvolk akzeptiert wird.

Der Vorfall wurde am gestrigen Montag der Polizei Marktheidenfeld mitgeteilt. Die Tatzeit konnte nach ersten Ermittlungen und Hinweisen von Augenzeugen, in die Zeit von Freitag auf Samstag vergangener Woche eingegrenzt werden.

Zeugenhinweise erbittet die Polizei Marktheidenfeld unter Tel. 09391-9841-0

sob/Polizei Marktheidenfeld