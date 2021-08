Kollision zweier Autos in Karbach - hoher Sachschaden

10.000 € Sachschaden sind die Bilanz einer Kollision zweier Autos in der Röderbergstraße am Mittwoch, gegen 15:40 Uhr. Eine 71-jährige Autofahrerin hielt zunächst mit ihrem Pkw auf der Gegenfahrbahn an. Anschließend fuhr sie dort ein paar Meter rückwärts, da sie nach rechts in die Dörnigstraße abbiegen wollte. Aufgrund bevorrechtigter Fahrzeuge wartete sie zunächst immer noch auf der Gegenfahrbahn stehend. Als sie dann ihren Abbiegevorgang begann, übersah sie das Auto einer 36-Jährigen, das sie ebenfalls noch hätte passieren lassen müssen und stieß mit diesem zusammen.

Wahlplakat in erlenbach verunstaltet

Erlenbach, Lkr. Main-Spessart In der Zeit von Dienstag auf Mittwoch wurde ein Wahlplakat, das im „Untertor" angebracht war, beschmiert. Neben einem Hakenkreuz wurden mehrere Wahlsprüche des Plakates durch Begriffe, die dem rechten Spektrum zuzuordnen sind, ergänzt. Es entstand ein Schaden von 200 Euro. Die Polizei Marktheidenfeld hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 09391/9841-0.

dc/Meldungen der Polizei Marktheidenfeld