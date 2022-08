Kollision mit Gegenverkehr in Karbach - eine Leichtverletzte

Wie die Polizei meldet war ein 36-jährige Golf-Fahrer gegen 14.20 Uhr in der Straße „Hoher Rain“ von Marktheidenfeld kommend in Richtung Ortsmitte unterwegs, , wo ihm der Toyota Avensis entgegen kam. Vermutlich aus Unachtsamkeit geriet der Golf-Fahrer in den Gegenverkehr und schrammte seitlich den Toyota. Durch die Kollision verletzte sich die Beifahrerin im Toyota leicht und klagte über Schmerzen im der Bereich der Halswirbelsäule. Sie begab sich selbstständig in ärztliche Untersuchung. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden.

dc/Polizei Marktheidenfeld