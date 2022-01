Kollision in Kleinheubach führt zu 20.000 Euro Schaden

Es kam zum Zusammenstoß mit einem Gesamtsachschaden von ca. 20.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Audi musste abgeschleppt werden.

Zu stark an Kabel von Ladeport gezogen

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in Amorbach auf dem Parkplatz der Sparkasse ein BMW an der dortigen E-Ladestation aufgeladen. Am Montag dann wurde festgestellt, dass am Ladeport Kunststoff abgeplatzt war, das Kabel selber aber noch am Fahrzeug steckte. Ein Unbekannter hat wohl sehr stark an dem Kabel gezogen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000,- EUR. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Miltenberg zu melden.