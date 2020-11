Kollision in Gemünden: Chevrolet-Fahrer schwer verletzt

Am Donnerstagmorgen gegen 6:45 Uhr bog eine 23-jährige Audi-Fahrerin von der Straße „Schöne Aussicht“ auf die B 26 nach links ab. Hierbei übersah sie einen von rechts kommenden Chevrolet eines 25-jährigen Autofahrers und es kam zum Zusammenstoß. Der Chevrolet wurde dadurch auf die Gegenfahrbahn gelenkt und es kam nochmals zur Kollision mit einem VW Caddy. Durch diesen Aufprall wurde der Chevrolet dann weiter nach links über den Bordstein abgeleitet und prallte frontal gegen eine Mauer, welche sich neben der Fahrbahn befand. Der 25-jährige Chevrolet-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und durch das BRK in ein Krankenhaus eingeliefert. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro.

Beim Rückwärtsfahren Auto übersehen

Gemünden. Am Donnerstagmorgen gegen 8:45 Uhr befuhr eine 26-jährige Audi-Fahrerin den Baumgartenweg stadteinwärts. An der Einmündung „Am Gericht“ wollte sie nach links abbiegen. Sie setzte zum Abbiegevorgang an, musste diesen aber nach wenigen Metern wegen eines entgegenkommenden Fahrzeugs abbrechen. Um diesem die Vorbeifahrt an einem geparkten Auto zu ermöglichen, rangierte sie rückwärts. Dabei übersah sie jedoch, dass sich zwischenzeitlich ein VW hinter ihrem Fahrzeug befand und es kam zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von jeweils ca. 500 Euro.

xere/Polizei Gemünden