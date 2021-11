Kollision im Begegnungsverkehr in Hörstein

Der Fahrer der Betonpumpe fuhr weiter und stellte erst beim Abstellen des Fahrzeuges eine Beschädigung an deren Heck fest, woraufhin er den Vorfall telefonisch bei der Polizei meldete. Diese war inzwischen auch von dem anderen Unfallbeteiligten gerufen worden, da dessen Pkw nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit war. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Gegen den Fahrer der Betonpumpe wird wegen des Anfangsverdachtes des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Beim Rangieren Pkw beschädigt und geflüchtet

Alzenau. Am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr kam es auf einem Firmenparkplatz in der Röntgenstraße zu einer Unfallflucht. Der Fahrer eines Opel Corsa stieß beim Rangieren gegen einen geparkten Honda Civic und beschädigte diesen. Anschließend fuhr der Opelfahrer davon ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen konnten aber das Kennzeichen notieren und den Geschädigten benachrichtigen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Mömbris. Bereits am Donnerstag, in der Zeit von 15.45 Uhr bis 16.45 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz des Edeka Marktes in Fronhofen geparkter Skoda Fabia durch ein anderes unbekanntes Fahrzeug an der Fahrzeugfront gestreift und beschädigt. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

