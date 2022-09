Kollision beim Überholen in Urspringen - eine Leichtverletzte

Eine leicht verletzte Autofahrerin sowie 16.000 € Sachschaden sind die Bilanz einer Kollision zweier Autos beim Überholen. Die 52-jährige Fahrerin eines VW Touran befuhr am Dienstag, gegen 08:45 Uhr, die Staatsstraße 2438 von Urspringen in Richtung Stadelhofen. Dahinter befand sich ein 19-jähriger Fahrer mit seinem Ford Fiesta. Da die VW Touran-Fahrerin angeblich langsam fuhr und links blinkte, dachte der junge Mann, dass der Blinker vergessen wurde und setzte zum Überholen an, nachdem die Strecke einsehbar und frei war. Als die Fahrzeuge sich auf gleicher Höhe befanden, bog die Autofahrerin nach links in Richtung eines Waldweges ab. Dabei stießen die Wagen zusammen. Die Frau wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Beide Autos mussten mit Totalschaden von Abschleppunternehmen geborgen werden. Unterstützend war die Freiwillige Feuerwehr Urspringen mit 10 Einsatzkräften vor Ort.

Geparktes Auto in Marktheidenfeld beschädigt

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart. In der Zeit von Montag, 29.08.22, bis Donnerstag, 01.09.22. wurde ein geparkter Volvo am Dillberg beschädigt. Der Wagen stand ordnungsgemäß geparkt in Höhe Hausnummer 33, als ein unbekannter Täter durch einen Kratzer an der Beifahrertür einen Schaden in Höhe von etwa 1500 € verursachte. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.