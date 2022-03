Kokain und Haschisch im Kofferraum - Fahrer in U-Haft

Gegen 17.45 Uhr haben Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach auf einem Parkplatz an der A3 ein Auto kontrolliert. Im Rahmen der Durchsuchung entdeckten die Polizisten im Kofferraum des Wagens mehrere Pakete mit insgesamt rund einem Kilogramm Haschisch und weiteren rund 60 Gramm Kokain. Das Rauschgift wurde beschlagnahmt, der 35-jährige Fahrer des Mini, der zudem mutmaßlich unter dem Einfluss berauschender Substanzen unterwegs war, wurde vorläufig festgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der Beschuldigte am Dienstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Untersuchungshaftbefehl wegen illegalem Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge erließ. Der Mann wurde einer Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt nun in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg zur Herkunft der Drogen.